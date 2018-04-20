Средства для расширения храма на Верхней Масловке соберут в рамках благотворительной ярмарки

Благотворительную ярмарку проведут в ближайшее воскресенье, 22 апреля, на территории Благовещенского храма в Петровском парке. Все собранные средства будут направлены на расширение храма преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке. Об этом рассказал настоятель храма Андрея Рублева протоиерей Владимир Леонов

— После расширения наш храм сможет вместить до 500 человек. Идею переустройства поддержал советник патриарха по строительству Владимир Ресин . Уже разработан проект, в обсуждении которого активное участие приняли наши прихожане, — поделился Леонов.

На ярмарке можно будет купить дизайнерские украшения для дома, картины и другие товары.

Ярмарка будет проходить с 7.00 до 13.00 по адресу Красноармейская ул., д. 2. (мю)