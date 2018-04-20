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Средства для расширения храма на Верхней Масловке соберут в рамках благотворительной ярмарки
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Средства для расширения храма на Верхней Масловке соберут в рамках благотворительной ярмарки 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Благотворительную ярмарку проведут в ближайшее воскресенье, 22 апреля, на территории Благовещенского храма в Петровском парке. Все собранные средства будут направлены на расширение храма преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке. Об этом рассказал настоятель храма Андрея Рублева протоиерей Владимир Леонов.
— После расширения наш храм сможет вместить до 500 человек. Идею переустройства поддержал советник патриарха по строительству Владимир Ресин. Уже разработан проект, в обсуждении которого активное участие приняли наши прихожане, — поделился Леонов.
На ярмарке можно будет купить дизайнерские украшения для дома, картины и другие товары.
Ярмарка будет проходить с 7.00 до 13.00 по адресу Красноармейская ул., д. 2. (мю)
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