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В Оренбурге на Всесоюзной стартовали подготовительные работы к ремонту дороги
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В Оренбурге на Всесоюзной стартовали подготовительные работы к ремонту дороги 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбурге на улице Всесоюзноя в пятницу, 20 апреля, стартовали подготовительные работы для проведения ремонта дорожного полотна. Готовить дорогу к ремонту начали на 10 дней раньше запланированного срока. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сейчас работы ведутся на участке от проспекта Дзержинского до улицы Волгоградской. Предполагалось, что подготовка к ремонту начнется только в мае.
«По плану планировалось приступить к ремонту с 1 мая, но погодные условия позволяют, и мы сегодня начали подготовительные работы. Подрядчик ООО «Орьтехцентр» осуществляет очистку дорожного полотна, открывает бордюры, ведет подготовку для проведения геодезических работ с целью определения водоотвода», — сообщил заместитель начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Олег Жерельев.
Перекрытие Всесоюзной пока не предусмотрено, отмечается в сообщении.
Дорожные работы на улице проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году в Оренбурге на реализацию проекта выделено почти 1,5 мрлд рублей, из которых 730 млн рублей — субсидии из федерального бюджета и еще 730 млн рублей — из консолидированного бюджета области.
В планах городских властей ввод в эксплуатацию почти трехкилометрового участка дороги Северного проезда (от улицы Автомобилистов до улицы Гаранькина) и двух новых дорог в 16 микрорайоне Оренбурга по улице Братьев Хусаиновых (участок дороги от пр-да Северного до ул. Саморядова) и по улице Саморядова (участок дороги от ул. Поляничко до ул. Братьев Хусаиновых).
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