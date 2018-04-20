Губернатор ЯНАО поручил главам чаще ходить пешком

Вопрос подготовки к весеннему паводку и борьбе с зимними осадками обсудили 19 апреля на Совете глав при губернаторе ЯНАО Салехарде . Напомним, что нынешней весной уже были ЧП. 13 апреля Дмитрий Кобылкин поручил главам усилить контроль и обеспечение безопасности на местах. На заседании он вновь заострил внимание на этой теме.

— Очередной сезонный экзамен некоторые вновь начали с непростительных ошибок, которые довели до беды, — подчеркнул губернатор, отметив, что в ближайшие дни главы должны провести совещание с руководством управляющих компаний и взять под личный контроль качество уборки. — Для объективности оценки работы коммунальщиков привлекайте общественников и средства массовой информации — они всегда видят больше, чем ответственные за участок. Ну и конечно, сами почаще ходите пешком.

Добавим, в конце марта в Тарко-Сале 11-летнюю девочку придавило при обвале подкопа в куче неубранного снега. А несколькими днями позже в Мужах снежная лавина с крыши музыкальной школы накрыла двух мальчиков. Они были госпитализированы с сотрясениями головного мозга.