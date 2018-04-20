Аналитик: Надеюсь, что бизнес не будут принуждать работать в Крыму

Ввести ответственность вплоть до уголовной для лиц и компаний, которые работают на территории России , но при этом соблюдают установленный против нее США санкционный режим, предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин . Как пишет ТАСС , он заявил, что в России нужно жить по российским законам.

При этом некоторые крупные банки страны, в частности, Сбербанк , отказываются работать в Крыму , чтобы не попасть под санкции США.

Гендиректор компании Frank Research Group Юрий Грибанов надеется, что инициатива спикера нижней палаты парламента не создаст дополнительных проблем для бизнеса.

«Не вижу рисков для компаний, которые не работают в Крыму. Потому что это добрая воля коммерческой компании работать или не работать в том или ином регионе», — отметил он в беседе с НСН.

Однако исключать сценария, что у компаний, решивших не работать в Крыму, могут возникнуть определенные проблемы, эксперт не стал.

«Стопроцентной гарантии нет, потому что все так быстро меняется. Очень много субъективизма в этих вопросах, но я думаю, что здравый смысл восторжествует», — заключил он.

Напомним, 6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских олигархов и 17 чиновников и глав госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух государственных организаций.