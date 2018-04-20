Примсоцбанк расширил список доступных для расчетов азиатских валют

Базирующийся во Владивостоке Примсоцбанк обновил список валют для осуществления расчетов. Теперь клиенты смогут осуществлять платежи в гонконгских и сингапурских долларах, сообщили в кредитной организации.

Таким образом, линейка азиатских валют для осуществления расчетов расширена: ранее платежи совершались в китайских юанях, японских иенах и корейских вонах.

На текущий момент Примсоцбанк предлагает на выбор 11 валют для осуществления международных расчетов и переводов. Платежи в новых валютах могут осуществлять как физические, так и юридические лица.