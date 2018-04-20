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США перешли к открытому сдерживанию России, заявил Патрушев
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США перешли к открытому сдерживанию России, заявил Патрушев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США перешли к жесткому противостоянию с Россией и ее открытому сдерживанию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Независимая внешняя политика России, последовательное отстаивание ею своих национальных интересов рассматриваются Соединёнными Штатами Америки как угроза их безусловному доминированию в мире", — заявил Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по проблемам стратегического планирования.
"В связи с этим США перешли от ранее декларировавшейся по отношению к России политики сотрудничества к открытому применению инструментов сдерживания и жёсткого противостояния", — отметил Патрушев, слова которого цитируются в сообщении пресс-службы аппарата СБ.
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