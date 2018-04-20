США перешли к открытому сдерживанию России, заявил Патрушев

"Независимая внешняя политика России, последовательное отстаивание ею своих национальных интересов рассматриваются Соединёнными Штатами Америки как угроза их безусловному доминированию в мире", — заявил Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по проблемам стратегического планирования.

"В связи с этим США перешли от ранее декларировавшейся по отношению к России политики сотрудничества к открытому применению инструментов сдерживания и жёсткого противостояния", — отметил Патрушев, слова которого цитируются в сообщении пресс-службы аппарата СБ.