Смыслы недели: Почему упал рейтинг Путина, зачем блокировать Telegram, и что стоит за ревизиями ЦИК в регионах

Репетиция большой войны?

Уж кто только не бросил камень в сторону Роскомнадзора за нелепые действия в отношении Telegram. Вместо мессенджера заблокированными в разное время оказались десятки миллионов IP-адресов. Вследствие этого сбои наблюдались в работе банков, супермаркетов, интернет-сервисов, которые к Telegram никакого отношения не имеют. На первый взгляд, кажется, что РКН расписался в собственной беспомощности, а Павла Дурова неосознанно сделал главным революционером в России . Но неужели в Роскомнадзоре сидят такие недалекие люди, которые не могли предвидеть последствия? Все более популярной становится версия о том, что блокировка Teleegram — лишь предлог, а события прошлой недели — учения по возведению русского фаервола. Могут ли в России отключить интернет?

«Я думаю, что Россия — страна возможностей, и в ней возможно все. Понятно желание ограничить свободу в интернете. Это связано не только с темой безопасности.

Мессенджеры влияют на протестные настроения людей. В Якутии , например, второе место после телевизора как канал получения информации занимает WhatsUp. В WhatsUp-группах идет обмен мнениями. Результат Грудинина в Якутии, а он там был самым высоким по стране, во многом обеспечен этим мессенджером. Понятно, что есть определенные риски и угрозы, которые видит власть. Понятно, что кому-то хотелось бы пойти по китайскому пути. Но овчинка должна стоить выделки. Вместе с водой надо не выплеснуть ребенка. Если задача состоит в обеспечении социальной, общественно-политической стабильности, то нужно понимать, что те или иные ограничительные меры — и есть пресловутое раскачивание лодки. Это повод для недовольства. Количество недовольных может серьезно вырасти на пустом месте. Вместо успокоения и деполитизации можно получить прямо противоположный эффект. Возьмите пользователя Instagram или Facebook, у которого есть какое-то количество подписчиков, и лишите его этих соцсетей. Это же капитал человека, то же самое, что лишить его автомобиля, одежды, телевизора.

Я полагаю, что ограничения свободы в интернете возможны только до определенного предела. Telegram остается очень удобным мессенджером и в первую очередь не для обывателей. Количество пользователей Telegram не так велико. Если WhatsUp и Facebook прикрыть, то будет намного больше шума. Я не думаю, что власть не готова взять на себя эти риски».

«Проведение этой кампании было крайне неудачно, технологически неподготовлено и политически просто вредно. Это создавало дисконнект у власти с молодым поколением, которое более пропутинское, чем среднее. Все это было бездарно. Произошло нарушение деятельности цифровой инфраструктуры, которое можно оценить в деньгах. Это потери. Сбои такой величины бывают только при массированной атаке врага.

Что касается фаервола, то это нереалистично в современном мейнстриме развития экономики, особенно если она ориентирована на рост. Фаервол строился в Китае в эпоху, когда цифрового Китая вообще еще не существовало. У нас эта эпоха пройдена много лет давно. Фаервол строился в Китае как бонус для вхождения в мировую сеть для общества, которое было полностью от нее отключено. Поэтому здесь это нереально, но мечта такая есть у нашей бюрократии».

Раскачали путинскую лодку

Не успели мы передохнуть от боевых действий между РКН и Telegram, как сегодня в ночь без объявления войны ВЦИОМ выдал новый рейтинг поддержки Путина. Он упал на 7% после мартовских выборов. Согласитесь, 7% — это не статистическая погрешность. Негативный фон на международной арене и внутри страны пока свидетельствует о том, что тренд на понижение рейтинга президента сохранится и далее. С чем это связано и стоит ли напрячься политической элите?

«Это случилось за счет неблагоприятных событий, которые произошли в последнее время. В первую очередь, это история в Кемерове . Второе — это усиливающееся напряжение в Сирии . Рост некоторой озабоченности и неуверенности в связи с внешней угрозой в данном случае не прибавляет стабильности.

Это для власти не рискованно и не опасно. Уровень поддержки высокий или очень высокий. Если этот уровень поддержки упадет еще на 10 процентов и даже на двадцать, то это не будет критичным. Даже новой Россией управляли политики, у которых рейтинг был ниже 40%. Об опасности речи вообще не идет. В данном случае, это повод для рассуждения аналитикам, почему рейтинг стал не 76%, а 66%. Но 66% — это очень много. 56% — очень много. 46% — очень много».

Комментирует политолог Глеб Павловский:

«7% — это конечно не статистическая погрешность. Обычно после выборов некоторый отскок рейтинга связан с тем, что кончаются интенсивные кампании предвыборной пропаганды, которые дают какой-то процент. Ну и плюс этот месяц был неудачным для президента. Вся цепь событий и кризисов демонстрировала неумение федеральной и местной власти разговаривать не просто с населением, а с теми, кто голосовал за Путина. Если мы посмотрим на медийных героев этого уровня, то в основном это были люди путинского большинства. Казалось, что не существует коммуникации между президентом и населением. Так что в понижении рейтинга сыграл ряд факторов».

Исторический ЦИКл

Нарушения все-таки были. Теперь ЦИК официально признал, что в ходе голосования на президентских выборах некоторые региональные избирательные комиссии допускали серьезные нарушения. На тех участках, где они были зафиксированы, результаты выборов отменяются, а руководители комиссий получают по голове. Пока что больше всего досталось Карачаево-Черкесскому избиркому, где Элла Памфилова потребовала наказать всех виновных. Неужели легитимность прошедших выборов, о которой говорили с усердием все представители власти, может быть подвергнута сомнению?

Комментирует политолог Константин Калачев:

«Критика территориальных, региональных избирательных комиссий должна поднять авторитет ЦИК и обеспечить полную и безоговорочную легитимность результатов прошедших выборов. Готовность ЦИК воспринимать отдельные нарушения работает на укрепления доверия к выборам.

У ЦИК есть политика кнута и политика пряника. 11 тысяч представителей избирательных комиссий Москвы получат благодарственные письма от ЦИК. Есть демонстрация того, что работа ведется, что ЦИК после выборов не спит, а продолжает работать на повышение доверия к институту выборов».

Комментирует политический консультант Игорь Минтусов:

«Парадокс заключается в том, что разбирательства с избиркомами со стороны ЦИК не понижают легитимность прошедших выборов, а скорее ее повышают. В этом смысле Элла Памфилова себя ведет достаточно профессионально и политически грамотно. Если ЦИК фиксирует нарушения и по ним предпринимает локальные решения, то это дает обратную связь для большой части населения — всем нарушениям на выборах дана правовая оценка. В частности, результаты отменены там, где были нарушения. Это хороший политический месседж для оппонентов ЦИК и действующей власти. Получается, когда есть доказательства по нарушениям, то ЦИК, невзирая на чины, принимает справедливое решение в соответствии с законом».