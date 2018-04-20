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Депутат считает, что поправки в УК за санкционные решения Запада примут
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Депутат считает, что поправки в УК за санкционные решения Запада примут 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие меры за исполнение санкционных решений Запада на территории РФ, скорее всего, будут приняты, причем такие меры коснутся не только иностранных, но и российских компаний, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Уголовная ответственность, и (спикер Госдумы Вячеслав) Володин предлагал правильно. Скорее всего, изменения в уголовный кодекс будут приняты. Те компании, которые нарушают наше законодательство, против них должно приниматься, в том числе против наших компаний, российских компаний", — сказал Чепа.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.
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