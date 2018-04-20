Депутат считает, что поправки в УК за санкционные решения Запада примут

"Уголовная ответственность, и (спикер Госдумы Вячеслав ) Володин предлагал правильно. Скорее всего, изменения в уголовный кодекс будут приняты. Те компании, которые нарушают наше законодательство, против них должно приниматься, в том числе против наших компаний, российских компаний", — сказал Чепа.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.