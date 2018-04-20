Верховный суд РФ признал правоту жителей «Кубы» в споре с Казгордумой 

Казгордума не смогла доказать в Верховном суде России, что овраг на Галеева-Новаторов не относится к рекреационной зоне. В ходе слушаний накануне суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, сообщает РБК. Ранее Верховный суд РТ уже признал спорный оврагрекреационной зоной, встав на сторону жителей микрорайона «Куба». Напомним, Казгордума передала овраг на улицах Галеева и Новаторов под застройку «РС-Инвестмент». В то же время, генплан города свидетельствует о том, что строить здесь нельзя. О судебных слушаниях «Казанский репортер» писал чуть раньше.