В центре госуслуг в Новотушинском проезде проинформируют о задолженности по налогам и сборам

В центре госуслуг района Митино по адресу Новотушинский проезд, д. 10 можно в режиме реального времени получить информацию об имеющейся задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, а также сформировать квитанцию для оплаты задолженности. Как пояснила специалист пресс-службы столичных центров госуслуг Екатерина Репина , для получения информации о задолженности заявителю необходимо иметь при себе только паспорт гражданина Российской Федерации . Для распечатки квитанции на погашение задолженности понадобится также индивидуальный номер налогоплательщика. (ср)