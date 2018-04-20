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В центре госуслуг в Новотушинском проезде проинформируют о задолженности по налогам и сборам
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В центре госуслуг в Новотушинском проезде проинформируют о задолженности по налогам и сборам 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В центре госуслуг района Митино по адресу Новотушинский проезд, д. 10 можно в режиме реального времени получить информацию об имеющейся задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, а также сформировать квитанцию для оплаты задолженности.
Как пояснила специалист пресс-службы столичных центров госуслуг Екатерина Репина, для получения информации о задолженности заявителю необходимо иметь при себе только паспорт гражданина Российской Федерации. Для распечатки квитанции на погашение задолженности понадобится также индивидуальный номер налогоплательщика. (ср)
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