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Новые перспективы городского строительства
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Новые перспективы городского строительства 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства столицы подписал пять соглашений о сотрудничестве с правительством Московской области, организациями промышленности строительных материалов и бизнес-ассоциацией.
20 апреля в Цифровом деловом пространстве прошло традиционное отраслевое совещание с производителями строительных материалов. Во время встречи руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин подписал соглашения о сотрудничестве со строительными компаниями, а также с Правительством Московской области, которое представил заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев. Предполагается, что новые соглашения дадут толчок к развитию городского строительства.
— Мы проводим такие совещания для того, чтобы обсудить и сформировать новые предложения, касающиеся государственных мер поддержки строительства, — сказал Алексей Фурсин. — На сегодняшний день город предоставляет займы, субсидии для производителей, оказывает информационно-консультативную поддержку и многое другое.
Также участники совещания обсудили тенденции развития промышленности строительных материалов, основные направления взаимодействия строительного комплекса столицы и производителей стройматериалов в рамках реализации государственных программ и другие вопросы.
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