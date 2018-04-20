Новые перспективы городского строительства

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства столицы подписал пять соглашений о сотрудничестве с правительством Московской области , организациями промышленности строительных материалов и бизнес-ассоциацией.

20 апреля в Цифровом деловом пространстве прошло традиционное отраслевое совещание с производителями строительных материалов. Во время встречи руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин подписал соглашения о сотрудничестве со строительными компаниями, а также с Правительством Московской области, которое представил заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев . Предполагается, что новые соглашения дадут толчок к развитию городского строительства.

— Мы проводим такие совещания для того, чтобы обсудить и сформировать новые предложения, касающиеся государственных мер поддержки строительства, — сказал Алексей Фурсин. — На сегодняшний день город предоставляет займы, субсидии для производителей, оказывает информационно-консультативную поддержку и многое другое.

Также участники совещания обсудили тенденции развития промышленности строительных материалов, основные направления взаимодействия строительного комплекса столицы и производителей стройматериалов в рамках реализации государственных программ и другие вопросы.