В Митине заработала ярмарка выходного дня 

На ул. Дубравная, вл. 35 с 20 апреля заработала ярмарка выходного дня. Площадка, как и раньше, будет работать с пятницы по воскресенье.
«Город старается сделать так, чтобы жители могли покупать фермерскую продукцию без посредников. В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». На каждой ярмарке будет специальное место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай с собственного огорода», — говорится в сообщении официального портала правительства Москвы. (ср)