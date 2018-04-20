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«Мусоросжигательные заводы скидывают „папуасам“, в роли которых выступаем мы»
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«Мусоросжигательные заводы скидывают „папуасам“, в роли которых выступаем мы» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я думаю, что в ситуации, когда природоохранное законодательство в нашей стране крайне далеко от совершенства и нормального экологического контроля над природопользователями фактически нет, в чем мы убеждаемся практически каждый день, любые ограничения по мусоросжигательным заводам все — таки на благо экологической безопасности.
Мусоросжигательные заводы существуют двух категорий. Первая — безопасные, с пятиуровневой очисткой, но очень дорогие. У них система очистки стоит больше, чем сам завод. И вторая — дешевые, но с выбросом диоксинов. Если идти по первому пути — это потребует огромных, просто фантастических денег. Понятно, что в условиях отсутствия жесткого государственного регулирования этой сферы бизнес, который хочет получать прибыль сразу же, будет вкладываться во вторую категорию. Это, в свою очередь, в длительном периоде приведет к росту смертности от онкозаболеваний. То есть мы будем платить жизнями.
Почему тема строительства мусоросжигательных заводов активизировалась у нас в последние года полтора? Потому что Европа начала их сворачивать. Европейский союз принял рекомендацию отказаться от мусоросжигательных заводов. Это сделали люди, которые последние лет 20 эту технологию активно использовали и у них есть объекты, которые прям в городах стоят — те самые, с огромной ценой за сжигание и с хорошей системой очистки. Но даже они осознали, что все равно надо от этого уходить. Но там же тоже бизнес. И мусоросжигательные заводы скидывают „папуасам“, в роли которых в данном случае выступаем мы. Надо же куда-то продать готовое оборудование и готовые технологии, а тут такой офигенный рынок, как Россия. Мы это все уже проходили. В свое время нам впихнули упаковку Tetra Pak, потом ртутные энергосберегающие лампочки. Теперь нам пытаются также впихнуть мусоросжигательные заводы.
Схема, при которой мы все время носим с собой грабли, чтобы все время на них наступать, ее, наверное, надо как-то изживать. Поэтому, если смотреть на вещи реально, в этой ситуации любые дополнительные ограничения по продавливанию в стране строительства мусоросжигательных заводов, наверное, правильные».
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