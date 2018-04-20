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Школьников из Северного Тушина наградили за спасение жизни
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Школьников из Северного Тушина наградили за спасение жизни 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В актовом зале школы № 883 в торжественной обстановке чествовали двух учеников: Александра Фомашина, награжденного медалью Российского союза спасателей «За спасение жизни», и Дмитрия Макарова, получившего благодарственное письмо. Награды вручала заместитель председателя высшего совета Россоюзспаса Надежда Ершова.
— В экстренной ситуации не каждый взрослый сможет быстро и правильно среагировать. Члены школьного мобильного отряда спасателей смогли использовать знания и навыки, полученные на занятиях, для настоящего спасения человека, — сказала заместитель председателя.
Ребята проявили себя, оказав первую помощь женщине, которой стало плохо рядом с метро «Планерная».
— Пострадавшая лежала на асфальте, она хватала ртом воздух, сознание было спутанным. Люди вокруг растерялись, не знали что предпринять. Товарищ вызвал скорую помощь, и мы уложили женщину в боковое устойчивое положение. Дыхание женщины выровнялось. До приезда медиков контролировали ее состояние, — рассказывает 17-летний Александр.
Правильным техникам оказания первой помощи школьники научились в отряде спасателей, который действует на базе школы № 883. Члены отряда занимаются несколько раз в неделю. Их учат проводить сердечно-легочную реанимацию, вязать альпинистские узлы, работать в костюмах химической защиты. Они также занимаются пожарно-прикладным спортом и военной археологией.
Директор школы Максим Сенин отметил, что ребята совершили героический поступок, став примером для всех школьников, а также поблагодарил родителей и командира отряда юных спасателей Артура Шмидта за вклад в их воспитание.
Юным спасателям вручили подарки — книги по безопасности, затем члены отряда продемонстрировали школьникам и гостям мастер-класс по оказанию первой помощи.
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