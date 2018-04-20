Серверы Nasdaq Nordic вышли из строя из-за громкой пожарной сирены в шведском ЦОД

Громкий звук, произведенный системой пожарной сигнализации, уничтожил жесткие диски шведского центра обработки данных (ЦОД) Digiplex, что привело к остановке операций биржи Nasdaq по всей Северной Европе. Об этом сообщил исполнительный директор Nasdaq Nordic Лаури Розендаль (Lauri Rosendahl) в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел 19 апреля и был вызван газовой системой пожаротушения. Данный тип систем, как правило, устанавливается в центрах обработки данных из-за их способности тушить пожары, не разрушая оборудование.

Система работает за счет выпуска инертного газа на высокой скорости, сопровождаемого громким звуковым сигналом. В неоткалиброванных системах данный звук может быть очень громким, что может стать серьезной проблемой в центрах обработки данных, поскольку громкие звуки влияют на производительность или даже разрушают жесткие диски.

Звук пожарной тревоги привел к сбою в работе около трети серверов, расположенных в центре обработки данных Digiplex. Пострадавшие устройства обрабатывали данные для подразделения биржи Nasdaq Nordic, а также финских банков FIM Bank и OP Bank Group.

Финляндии, Дании, Инцидент затронул рынки ценных бумаг в Швеции Исландии и стран Прибалтики. Операции Nasdaq в Норвегии не были затронуты.

Nasdaq Nordic оперативно решила данную проблему, развернув резервную систему для облегчения торговли акциями и ценными бумагами. По словам представителей Nasdaq, резервная система будет работать до тех пор, пока ЦОД не заменит поврежденное оборудование. Как заявили представители Digiplex, на всей территории Швеции недостаточно серверов для замены поврежденных, поэтому новые устройства придется импортировать.

Digiplex является одним из крупнейших центров обработки данных в регионе. Сотни серверов размещены в здании площадью 20 тыс. кв. м.