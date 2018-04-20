Санкционный прессинг давит российскую экономику

На днях Владимир Путин пригласил в подмосковную резиденцию Ново-Огарёво чиновников, входящих в так называемое «экономическое политбюро». Встреча проходила за закрытыми дверями. У многих это породило недоумение. С каких пор развитие экономики стали приравнивать к государственным тайнам?

Повестку в самой общей форме обозначил Владимир Путин: «Мы с вами по сложившейся традиции и практике сегодня поговорим об экономической ситуации в стране, поговорим о ближайших и среднесрочных перспективах развития, о мерах по дальнейшему развитию российской экономики — с учётом всех факторов, которые складываются у нас внутри страны, вокруг нашей страны, на наших отечественных и международных рынках».

О чём конкретно говорили на встрече глава государства и его собеседники, какие прозвучали оценки и предложения, осталось тайной за семью печатями. Журналисты смогли лишь услышать от президента: «добрый день» и «давайте начнём работу». На этом открытая часть завершилась. Правда, фотографам разрешили запечатлеть участников встречи. По их мрачноватым физиономиям стало ясно, что перспективы отечественной экономики ни у кого из приглашённых оптимизма не вызывают. Тем более с «учётом всех факторов».

Факторы эти, прямо скажем, поводов для ликования не предоставляют. Санкционный прессинг и гиря внутренних проблем клонят российскую экономику всё ниже и ниже.

Тут было мелькнул робкий лучик надежды — Трамп отложил введение новых санкций. На пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ Трампа спросили насчёт новых санкций. Тот ответил, что они последуют, как только Россия «их вполне заслужит». А потом похвастался, что относится к России «жёстко, как никто». Жёсткое отношение обязательно материализуется в новые рестрикции. Это как ружьё, висящее на сцене во время спектакля, — раньше или позже непременно выстрелит.

Президент США Дональд Трамп (справа) На пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ Трампа

Но и те санкции, что уже введены, больно бьют по нашей экономике. Россия всё глубже погружается в омут международной изоляции. От нас, как от зачумлённых, улепётывают капиталы, иссякает река — уже даже не ручеёк — инвестиций. В воздухе носится призрак окончательного отлучения от мирового финансового рынка.

Объективных трудностей, мешающих развитию экономики, словом, вагон и маленькая тележка.

Однако значит ли это, что содержание дискуссии на тему экономики, пусть даже устраиваемой на высшем уровне, надо столь строго засекречивать? Какие тут могут быть тайны от населения страны? Экономика, материальное производство всех нас напрямую касаются. Мы должны знать, что предпринимают власти, чтобы исправить критическое положение.

А от нас отделались общими словами. Секретность развели такую, что больше под стать пресловутому Бильдербергскому клубу или масонской ложе.

Природа, как известно, не терпит пустоты. Информационный вакуум заполняют версии и гипотезы. Может, «экономическое политбюро» обсуждало какие-то крайне непопулярные меры? К примеру, радикальное увеличение существующих налогов, введение новых? Или не поэтапное, «мягкое», а «обвальное» повышение пенсионного возраста? А, может, надумали устроить «резекцию» социальных программ? Еще больше урезать расходы на здравоохранение и образование? Или устроить всё это «пакетом»? Деньги-то на силовиков, на оружие с учётом накаляющейся обстановки нужны огромные. А где их взять? «Состричь» с граждан?

А может, отсутствие информации объясняется проще — властям нечего сказать «дорогим россиянам» по существу, так как у них на самом деле нет никаких рецептов вывода экономики из пике?

Понятно, что и первый вариант, и второй не сулят ничего хорошего ни экономике, ни рядовым гражданам России.

Что же всё-таки мы можем противопоставить нарастающему санкционному давлению? Где то ключевое звено в цепи экономических проблем, ухватившись за которое можно вытянуть всю цепь?

Создавать новые рабочие места, сохранять существующие на предприятиях, пострадавших от санкций за счёт бюджета? Оказывать бизнесу прямую бюджетную поддержку?

Однако казна, мягко говоря, не резиновая. Власти и так постоянно жалуются, что денег в ней почти ни на что не хватает.

Global Look Press/Russian Look/Konstantin Kokoshkin

Лучший ответ на любые санкции — максимальная свобода для бизнеса, заявил Путин ещё в 2016 году. Золотые слова! Но пока, к сожалению, только слова. Может, настала пора воплотить этот лозунг в жизнь?

Сегодня участие (правильнее было бы использовать другое слово — «диктат») государства в экономике зашкаливает. По данным Федеральной антимонопольной службы, государство контролирует более 70% экономики. Результаты этого тотального контроля все мы видим…

Оказывая трогательную поддержку госкорпорациям и крупному, в основном добывающему, бизнесу, государство не обращает никакого внимания на бизнес средний и малый (МСБ). Между тем именно они во всех развитых странах создают львиную долю рабочих мест, обеспечивая куском хлеба сотни миллионов человек.

В России же вся поддержка МСБ носит исключительно словесный характер. По-прежнему его кошмарят проверками, не дают льготных или хотя бы доступных кредитов. Выводят на бумаге проценты участия МСБ в выполнении госзаказа, которые лишь на бумаге и остаются.

Развитие МСБ, нормализация делового климата, стимулирование производства и спроса за счёт снижения налоговой нагрузки — вот главный ресурс развития, который может позитивно сказаться на экономике даже в условиях санкций.