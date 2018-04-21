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На Кубани планируют возродить овцеводство
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На Кубани планируют возродить овцеводство 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на совещании в Павловском районе. Сейчас поголовье овец в хозяйствах региона составляет около 230 голов, 90% содержится в малых формах хозяйствования. Овцеводство может успешно возрождаться в южно-предгорной зоне края.
«С точки зрения увеличения объемов производства мяса это перспективное направление», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края. — «Отрасль требует меньше затрат на содержание поголовья и пользуется большим спросом у потребителей».
Сдерживающим фактором развития отрасли является отсутствие в регионе специализированного предприятия по забою овец по тем требованиям, которые предъявляют торговые сети для реализации. В этой связи Андрей Коробка дал поручение южно-предгорным районам края совместно с минсельхозом в течение месяца рассмотреть вопрос формирования инвестплощадки для строительства такого предприятия.
«Стыдно, имея в крае 400 тыс. гектаров естественных пастбищ, закупать баранину в других субъектах и странах. Мы вполне в состоянии закрыть эту нишу своей продукцией».
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