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Речной вокзал в Хабаровске заменят зданиями в форме кораблей
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Речной вокзал в Хабаровске заменят зданиями в форме кораблей 

Rambler News Service 1 час назад
На месте старого речного вокзала в Хабаровске будут построены здания в форме кораблей. Многоэтажные строения возведут совместно со специалистами из Китая, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на специалиста по развитию предприятия «Хабаровскводтранс» Николая Лескова.
По его словам, кроме пунктов пропуска, в зданиях будут размещены магазины, большая автостоянка и гостиница. Однако дата начала реализации проекта пока не известна.
«Мы заключили соглашение с китайской стороной, но сейчас прорабатываем вопросы финансирования, создания совместного предприятия, выделения земельных участков. Также китайской стороне нужны гарантии — финансовые или кредитные от правительства края или города. Пока точно об этом не договорились. Думаю, что окончательное решение будет через месяц или два», — рассказал Лесков.
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