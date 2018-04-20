Речной вокзал в Хабаровске заменят зданиями в форме кораблей

На месте старого речного вокзала в Хабаровске будут построены здания в форме кораблей. Многоэтажные строения возведут совместно со специалистами из Китая , сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на специалиста по развитию предприятия «Хабаровскводтранс» Николая Лескова

По его словам, кроме пунктов пропуска, в зданиях будут размещены магазины, большая автостоянка и гостиница. Однако дата начала реализации проекта пока не известна.

«Мы заключили соглашение с китайской стороной, но сейчас прорабатываем вопросы финансирования, создания совместного предприятия, выделения земельных участков. Также китайской стороне нужны гарантии — финансовые или кредитные от правительства края или города. Пока точно об этом не договорились. Думаю, что окончательное решение будет через месяц или два», — рассказал Лесков.