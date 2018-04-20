В США заявили об отсутствии влияния санкций на военно-космическую отрасль России

Глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в интервью Politico заявил, что санкции против России не повлияли на ее военно-космическую отрасль.

«С точки зрения перспектив развития оборонной сферы изоляция не замедлила программу модернизации России ни в ядерной, ни в космической областях», — сказал Хайтен.

Он добавил, что Москва продолжает делать заявления о модернизации своих ядерных и космических сил.

«И я могу вам сказать — это не является секретом — они этим (действительно. — RNS) занимаются», — добавил Хайтен.