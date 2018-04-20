В США заявили об отсутствии влияния санкций на военно-космическую отрасль России 

Глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в интервью Politico заявил, что санкции против России не повлияли на ее военно-космическую отрасль.
«С точки зрения перспектив развития оборонной сферы изоляция не замедлила программу модернизации России ни в ядерной, ни в космической областях», — сказал Хайтен.
Он добавил, что Москва продолжает делать заявления о модернизации своих ядерных и космических сил.
«И я могу вам сказать — это не является секретом — они этим (действительно. — RNS) занимаются», — добавил Хайтен.
В начале марта президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, объявил о создании нового оружия. В том числе, о гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал». Позднее глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет доказательств наличия у России «непобедимой» гиперзвуковой ракеты, однако он заявил, что в США «должны верить словам Владимира Путина о том, над чем он работает».