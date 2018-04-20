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Теннисист Марат Сафин показал свою новую татуровку
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Теннисист Марат Сафин показал свою новую татуровку 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Марат Сафин бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Он также известен своими многочисленными романами. Одно время теннисист встречался с певицей Аидой Гарифуллиной. Его невестой была и солистка «Блестящих» Настя Осипова, которая ради возлюбленного даже набила тату. Однако это не помогло им сохранить отношения.
Тело самого Сафин украшают девять татуировок, которые он набило, по предположению, после знаковых событий в жизни: расставание с девушкой, спортивная победа или неудача. Последнее тату он набил недавно. На его спине в районе позвоночника образовалось изображение ДНК-кода в виде двух змей. Журналисты выяснили, что это тату означает мудрость и высшее интеллектуальное развитие, сообщает EG.ru.
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Также чуть ниже затылка у Марата нарисованы солнце и луна, которые олицетворяют светлую и темную стороны личности. Самой трогательной татуировкой на теле звезды поклонники считают шрих-код с датой рождения Сафина. Не всем поклонникам пришлась по душе новая картина, которая теперь красуется на спине теннисиста. Многие считают поступок спортсмена сумасшествием.
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