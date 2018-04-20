Новосибирцы с плакатами и флагами вышли в Первомайский сквер требовать справедливости

В Первомайском сквере прошёл очередной митинг обманутых дольщиков — люди вышли на улицу с жёлтыми флагами и резкими лозунгами.

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