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Новосибирцы с плакатами и флагами вышли в Первомайский сквер требовать справедливости
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Новосибирцы с плакатами и флагами вышли в Первомайский сквер требовать справедливости 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Первомайском сквере прошёл очередной митинг обманутых дольщиков — люди вышли на улицу с жёлтыми флагами и резкими лозунгами.
Это очередная акция людей, которые пытаются вернуть вложенные в стройку деньги. Летом они объявляли голодовку. Жители заключили предварительные договоры с генподрядчиком строительства, но так и не дождались оформления по всем правилам — подробнее о бедах почти 200 покупателей квартир на ул. Тульской, 80 и 82 НГС. НОВОСТИ писали в своих репортажах.
20 апреля проблему обманутых дольщиков в сибирских городах обсудили на совещании в полпредстве. В 2017 году в список «проблемных» в Новосибирской области попали ещё три дома, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.
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