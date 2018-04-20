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Президент «Милана»: «Санкции УЕФА неизбежны, но надеемся, они не будут слишком суровыми»
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Президент «Милана»: «Санкции УЕФА неизбежны, но надеемся, они не будут слишком суровыми» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Милана» Марко Фассоне рассказал, что клуб ожидают санкции УЕФА из-за допущенных клубом нарушений правил финансового фейр-плей и долга в размере 300 миллионов евро. По словам Фассоне, миланцы плотно работают с комитетом УЕФА для урегулирования ситуации.
— Мы дали комитету УЕФА информацию о том, как прошел этот сезон с экономической и финансовой точки зрения. Также мы представили план на следующие несколько лет. Теперь ждем их ответа, — цитирует Football-Italia Фассоне. — У «Милана» недюжинный кредит с очень жестким дедлайном, поэтому мы посчитали целесообразными представить в УЕФА письменное заявление кредитора, которое гарантирует нам поддержку. Санкции? Они неизбежны, но надеюсь, будут не слишком суровыми. Я надеюсь, УЕФА примет во внимание тот факт, что у нас новый клуб и мы делаем все возможное.
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