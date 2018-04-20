Стала известна роль истребителей F-22 при ударе Коалиции США по Сирии

По заявлениям Центрального командования ВВС США , истребители F-22 Raptor сыграли не последнюю роль в авиаударах Коалиции по Сирии

По словам официальных лиц, стелс-истребители обеспечили поддержку для американских войск и формирований союзников, действовавших на Земле, в то время как США, Франция и Британия атаковали химобъекты в западной Сирии, сообщает Task and Purpose.

«F-22 играли неотъемлемую роль в защите сухопутных войск во время атаки и после ракетных ударов», — отметил пресс-секретарь Центрального командования ВВС США Марк Графф.

По его словам, благодаря «уникальным возможностям» истребителя пятого поколения, F-22 оказался единственным самолетом, способным действовать в зоне поражения сирийской противовоздушной обороны и обеспечить защиту с воздуха для США и коалиции.

Графф также заявил, что ракеты JASSM, которыми атаковали Сирию 14 апреля, не являлись ракетами увеличенной дальности (модель JASSM-ER). По его словам, использовались стандартные JASSM-A.

Графф добавил, что 19 ракет вида JASSM использовались в бою впервые в истории.

Напомним, на прошлой неделе США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.