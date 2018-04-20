Эксперты: санкции против «Русала» мало повлияют на строительный рынок

МОСКВА , 20 апр — РИА Недвижимость. Санкции в отношении "Русала" не окажут значительного влияния на себестоимость строительства и рынок стройматериалов в России , считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США , которые предусматривают блокировку активов попавших в санкционный список компаний и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

"Доля алюминия в строительстве не столь высока. Более того, рост себестоимости строительства и стоимости энергоносителей сейчас практически не отражается на конечной стоимости жилья. Рост себестоимости строительства в последнее время лишь сокращает маржу девелоперов. Любой подъем цен на строительные материалы неприятен для девелопера, так как экономика проекта закладывается до строительства и старта продаж", — сообщили в пресс-службе ГК «Основа».

Однако в компании пока не видят повода для особой тревоги. «Преувеличивать влияние стоимости алюминия не стоит», — сказали в «Основе».

Финансовый директор ГК «А101» Дмитрий Трубников считает, что колебания цен на алюминий, скорее всего, никак не скажутся на строительной отрасли. В целом в строительной отрасли алюминий используется не активно, его доля в структуре используемых материалов незначительна, пояснил он.

Однако, по словам Трубникова, предприятия «Русала» являются градообразующими для ряда городов. «Ситуация, в которой оказался холдинг, может отразиться на экономических показателях этих городов и, как следствие, на реализации в них девелоперских проектов», — отметил финдиректор «А101».

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая напомнила, что алюминий широко применяется при возведении многоэтажек и небоскребов. Кроме того, алюминий используются во внешней отделке (панели для вентфасадов), фурнитуре, окнах ПВХ, малых архитектурных формах, которыми благоустраиваются прилегающие территории жилых комплексов.

"Порядка 25% добываемого алюминия используется в производстве стройматериалов. Больше только в транспорте — 27%. Соответственно, рост цен на данный стратегически важный материал возымеет свой эффект на рынок недвижимости. С момента введения санкций против «Русала» стоимость одной тонны данного металла возросла с двух до 2,5 тысяч долларов, то есть примерно на 25%. Со временем это отразится на росте стоимости стройматериалов, однако я полагаю, какой-то резкий скачок цен на жилье не произойдет только в связи с удорожанием алюминия", — считает Литинецкая.