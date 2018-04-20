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Богданов оценил инициативу Германии и Франции о переговорах по Сирии
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Богданов оценил инициативу Германии и Франции о переговорах по Сирии 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. БОГДАНОВ ОБ ИНИЦИАТИВЕ ФРГ И ФРАНЦИИ ЗАПУСТИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ПЛОЩАДКУ ПЕРЕГОВОРОВ ПО СИРИИ: ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ
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