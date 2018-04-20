Богданов оценил инициативу Германии и Франции о переговорах по Сирии

РИА Новости: последние новости

Трамп заявил, что наложит на Россию новые санкции, "когда она их заслужит"

Патрушев: удар по Сирии доказывает, что США силой продвигают свои интересы

Депутат считает, что поправки в УК за санкционные решения Запада примут