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Валерий Степанченко: «Мы знаем, где можно брать деньги»
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Валерий Степанченко: «Мы знаем, где можно брать деньги» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в ямальском парламенте заявил о необходимости сформировать новый координационный орган — Национальный совет по народосбережению, который должен возглавить президент.
— Правительство упускает главную цель своей деятельности — улучшение качества жизни населения. Безусловно, это потребует дополнительных финансов. Но мы неоднократно говорили правительству, где необходимо брать деньги. Речь идет, в том числе, и о введении прогрессивной шкалы подоходного налога, — отметил Валерий Степанченко на пресс-конференции в Салехарде, посвященной итогам отчета Дмитрия Медведева о работе кабмина.
Отметим, споры о прогрессивной шкале налога идут давно. С одной стороны, считается, что она поможет экономике страны. Однако есть мнение, что такая система налогообложения заставит бизнес скрывать доходы, что негативно скажется на казне.
Депутат рассказал журналистам об основных направлениях, на которые обратил внимание лидер справедливороссов Сергей Миронов. Для нового кабмина партийцы сформировали наказы по реформированию в сферах ЖКХ, образования, здравоохранения.
— Считаю позором для нашей страны и правительства, когда на центральных каналах телевидения идут призывы собирать деньги всем миром на лечение детей, — заявил Валерий Степанченко.
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