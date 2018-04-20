Финалистами конкурса «Ломоносовский обоз» стали десять школьников

Из сотни участников проекта «Ломоносовский Обоз. Промышленное сердце России » выбрали десять победителей. Все школьники на протяжении двух недель путешествовали по российским городам и знакомились с образовательными, промышленными и другими особенностями УрФО и Пермского края . Среди технологичных производств, которые они посетили тобольская и пермская площадки СИБУРа , строящийся нефтехимический комплекс ЗапСибНефтехим, Челябинский Электровозоремонтный завод (ГК ЛокоТех), УВЗ , Лукойл-Пермь. Редакция «ФедералПресс» писала о посещении ребятами одного из заводов группы ЧТПЗ

Финальным этапом конкурса стала защита собственных проектов школьников. Предложенные программы были посвящены проблемам сохранения экологии, развития промышленных производств и городов будущего, а также экономики Урала. В состав жюри вошли профессорско-преподавательскогий состав Пермского государственного национального исследовательского университета и представители предприятий УрФО.

«Это уникальная возможность получить опыт и информацию «из первых рук» для выбора направления получения образования и профессии», — дал свою оценку проекту «Ломоносовский Обоз. Промышленное сердце России» один из победителей Александр Веприцкий.