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Финалистами конкурса «Ломоносовский обоз» стали десять школьников
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Финалистами конкурса «Ломоносовский обоз» стали десять школьников 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Из сотни участников проекта «Ломоносовский Обоз. Промышленное сердце России» выбрали десять победителей. Все школьники на протяжении двух недель путешествовали по российским городам и знакомились с образовательными, промышленными и другими особенностями УрФО и Пермского края. Среди технологичных производств, которые они посетили тобольская и пермская площадки СИБУРа, строящийся нефтехимический комплекс ЗапСибНефтехим, Челябинский Электровозоремонтный завод (ГК ЛокоТех), УВЗ, Лукойл-Пермь. Редакция «ФедералПресс» писала о посещении ребятами одного из заводов группы ЧТПЗ.
Финальным этапом конкурса стала защита собственных проектов школьников. Предложенные программы были посвящены проблемам сохранения экологии, развития промышленных производств и городов будущего, а также экономики Урала. В состав жюри вошли профессорско-преподавательскогий состав Пермского государственного национального исследовательского университета и представители предприятий УрФО.
«Это уникальная возможность получить опыт и информацию «из первых рук» для выбора направления получения образования и профессии», — дал свою оценку проекту «Ломоносовский Обоз. Промышленное сердце России» один из победителей Александр Веприцкий.
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