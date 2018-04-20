Ещё
В Челябинской области «БУМ» на товары, заказанные через интернет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области «БУМ» на товары, заказанные через интернет 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
За первые три месяца 2018 года в Челябинскую область прибыло 1,7 миллионов международных посылок с товарами, это на 60% больше аналогичного периода 2017 года, сообщает пресс-служба Правительства области со ссылкой на данные Почты России.
Из 1,7 млн посылок и мелких пакетов почти треть приехала в Челябинск. Значительный объём разошёлся по таким городам как Магнитогорск, Златоуст, Копейск и Усть-Катав.
Освоили интернет-магазины и распробовали их товар такие города как Кыштым, Карталы и Копейск. В Кыштыме за указанный период (1 квартал 2018 и аналогичный период 21017) число посылок возросла аж в три раза до 139 тысяч.
В Карталы прибыло в два раза больше почтовых отправлений до 41 тысячи посылок. Жители Копейска также стали активнее заказывать товары за рубежом. Им с начала года пришло 104 тысячи посылок и мелких пакетов, для сравнения — в первом квартале 2017 года — 55 тысяч.
В связи с увеличением нагрузки Почта России открывает круглосуточные почтоматы. В Челябинске таких отделений работает уже пять. Здесь оборудованы зоны круглосуточного обслуживания, а также терминалы самообслуживания, с их помощью посетители смогут самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить посылки. Это позволит сократить время пребывания на почте.
«В ближайший месяц свои двери для посетителей распахнут ещё четыре отделения нового формата: одно — в Челябинске и три — в Магнитогорске», — подчеркнули в правительстве.
АиФ: последние новости
В Челябинске состоялось прощание с Ольгой Давиденко Челябинская область увеличит поставки сельхозпродукции в Азию ЧМК отметил 75-летие предприятия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота307
Безопасность России оказалась под угрозой112
Порошенко пригрозил крымчанам112
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Асад принял решение после атаки по Сирии41
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение