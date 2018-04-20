В Челябинской области «БУМ» на товары, заказанные через интернет

За первые три месяца 2018 года в Челябинскую область прибыло 1,7 миллионов международных посылок с товарами, это на 60% больше аналогичного периода 2017 года, сообщает пресс-служба Правительства области со ссылкой на данные Почты России

Златоуст, Копейск и Усть-Катав. Из 1,7 млн посылок и мелких пакетов почти треть приехала в Челябинск . Значительный объём разошёлся по таким городам как Магнитогорск

Освоили интернет-магазины и распробовали их товар такие города как Кыштым Карталы и Копейск. В Кыштыме за указанный период (1 квартал 2018 и аналогичный период 21017) число посылок возросла аж в три раза до 139 тысяч.

В Карталы прибыло в два раза больше почтовых отправлений до 41 тысячи посылок. Жители Копейска также стали активнее заказывать товары за рубежом. Им с начала года пришло 104 тысячи посылок и мелких пакетов, для сравнения — в первом квартале 2017 года — 55 тысяч.

В связи с увеличением нагрузки Почта России открывает круглосуточные почтоматы. В Челябинске таких отделений работает уже пять. Здесь оборудованы зоны круглосуточного обслуживания, а также терминалы самообслуживания, с их помощью посетители смогут самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить посылки. Это позволит сократить время пребывания на почте.

«В ближайший месяц свои двери для посетителей распахнут ещё четыре отделения нового формата: одно — в Челябинске и три — в Магнитогорске», — подчеркнули в правительстве.