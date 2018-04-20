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Тогда давайте вернем и бесплатные квартиры
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Тогда давайте вернем и бесплатные квартиры 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Я родился в такой дыре, что даже представить страшно. Папу отправили туда из мединститута, по распределению.
Маленький городок в Сибири, населенный шахтерами и гопниками. Короче, ужас. Так что о системе распределения я знаю не понаслышке, но клеймить бы ее сходу не стал. Потому что были в ней и светлые стороны. Во-первых, отцу, как молодому специалисту, дали квартиру. Большую и в новом доме. Бесплатно. Когда сейчас я рассказываю детям, что квартиры давали бесплатно, они недоверчиво улыбаются. Это как?! Вот просто дали ключи — заезжай и живи?! Ну да. Так и было. Во-вторых, жутковатый шахтерский городок буквально на наших глазах стал превращаться во вполне приличное место. Сюда — тоже по распределению — приезжали такие же, как отец, врачи, молодые учителя, инженеры, даже режиссёры из областного Института культуры. Иными словами, в городе, населенном, в основном, рабочими и отсидевшими уголовниками, появились «свои люди». Такая отдельная культурная среда, в которой все мы — дети местечковой интеллигенции — и варились.
Все резко изменилось в 1990-е. Город стал чахнуть. И дело не только в развале СССР и экономических реформах. Дело в отмене распределения. Сюда перестала поступать свежая кровь. Зачем после вуза ехать в небольшой городок, если можно, зацепившись за любую работу, остаться в областном центре? А то и какой-нибудь мегаполис поехать жить? Тем более, что квартир молодым специалистам больше нигде не предлагают. И город моего детства превратился в какое-то гетто. В поликлиниках не хватает врачей. Чтобы лечь в больницу, жители едут за 140 километров в областной центр. В школах учителя, которым по 60-70 лет. Когда они умрут, кто будет учить — неясно. На предприятиях проблемы с инженерами — работают, в основном, глубокие пенсионеры. И дальше будет только хуже.
Так, может, систему распределения все-таки вернуть? Но тогда уж, будьте добры, давайте молодым специалистам и бесплатное жилье, и «подъемные» на покупку мебели, и возможность карьерного роста. Если в небольших, где нет вузов, городах, появится возможность достойно жить, распределенные будут ехать сюда с радостью. Не как на каторгу (что предлагает Госдума), а ехать, чтобы остаться и жить. А значит заброшенные сейчас городки пойдут в рост — как они росли в Советском Союзе. Мне кажется, для страны в целом это будет очень полезно.
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Как нелюбимая жена
Колонка обозревателя «ВМ» Вардана Оганджаняна
Система распределения выпускников вузов действовала в СССР, потом исчезла, но вопрос об обязательной отработке выпускников поднимается в стране регулярно. Последний раз он был пресечен в 2015 году тогдашним министром образования Дмитрием Ливановым, который заявил: «Конституция РФ гарантирует высшее образование на конкурсной основе за счет государства и не предусматривает дополнительных обременений. Возвращаться к действовавшей в СССР системе распределения выпускников вузов нельзя. Помимо прочего, это может спровоцировать отток молодых специалистов за рубеж» (далее…).
Вечерняя Москва: последние новости
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