В Самаре начинаются дачные перевозки

В день общегородского субботника, 21 апреля, в Самаре начнут осуществляться рейсы по дачным маршрутам, сообщает администрация областного центра.

Пока данная работа будет организована в тестовом режиме для изучения пассажиропотока. Тест будет осуществляться 21, 22 и 29 апреля. А с 1 мая сезон дачных перевозок стартует официально. При необходимости усиления работы на тех или иных маршрутах будет рассмотрена возможность увеличения количества задействованного подвижного состава.

В ходе подготовки к дачным перевозкам во взаимодействии с представителями ГИБДД проведено обследование маршрутов: наличие остановок и стоянок, готовность подъездных путей к дачным массивам — после окончания зимнего периода состоянию дорожного покрытия также уделяется повышенное внимание.

Обращаем внимание пассажиров на то, что в текущем году работа автобусов дачных маршрутов скорректирована. По итогам комиссионных обследований пробные рейсы автобусов к садово-дачным массивам будут организованы по следующим 17 маршрутам:

№144 Дом Печати — Сокские дачи 07:05 — 19:35 №147 Площадь им. Кирова — Тургеневские дачи 06:00 — 20:00 №150 ул. Георгия Димитрова — Чубовские дачи 6:05 — 19:30 №153 ул. Георгия Димитрова — Грачевские дачи 07:00 — 19:35 №154 ул. Георгия Димитрова — ПК «Исторический Вал» 06:20 — 20:00 №156 Дом Печати — Старосемейкинские дачи 7:00 — 19:30 №157 Площадь им. Кирова — Черновские дачи 6:30 — 20:00 №159 Хлебная площадь — СДМ «Новая Деревня» 08:00 — 19:00 №165 ул. Бакинская — Стромиловские дачи 06:45 — 19:00 №167 а/с «Аврора» — Стромиловские дачи 07:00 — 19:05 №170 пр. Ленина — СДМ «Старая Бинарадка» 07:00 — 19:00 №171 ул. Георгия Димитрова — СДТ «Белозерки» 06:00 — 20:00 №172 Пригородный автовокзал — Октябрьские дачи 07:00 — 19:00 №174 а/с «Аврора» — Аглосские дачи 07:15 — 19:00 №175к пос. Управленческий — СДТ «Белозерки» 07:00 — 19:00 №182 Площадь им. Кирова — пос. Гвардейцы0 6:00 — 20:00 №197 ул. Георгия Димитрова — СДМ «Алакаевский» 07:30 — 18:00 Перевозка пассажиров от площади им. Кирова до Алексеевских дач (остановка «3-я дачная»), которая ранее выполнялась маршрутом № 126а, будет осуществляться маршрутами № 147 и № 182 по тарифу маршрута № 126а.

Перевозка пассажиров от пос. Мехзавод до ПК «Исторический Вал», которая ранее выполнялась маршрутом № 154к, будет осуществляться маршрутом № 154 по тарифу маршрута № 154к. Посадка пассажиров в сторону дач будет организована на остановке «Пос. Мехзавод» (10 квартал, дом № 13), высадка пассажиров при движении в город будет организована на остановках «СПТУ-50» и «Пос. Мехзавод» по Красноглинскому шоссе.

Проезд пассажиров на пробных рейсах будет осуществляться по билетам, приобретаемым у кондуктора в автобусе.

Необходимо подчеркнуть, что муниципалитету тарифы на дачные перевозки удалось сохранить на уровне прошлого года.

Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, совпадающих с религиозными и иными праздниками. Таким образом, 28 апреля, который официально на территории страны объявлен рабочим днем, рейсы на дачи выполняться не будут. Дачные перевозки также не организуются на Троицкую родительскую субботу — 26 мая и в День Победы — 9 мая, так как городским Департаментом транспорта будут осуществляться перевозки к кладбищам.

Более подробную информацию о сезонной работе маршрутов, по которым автобусы проследуют к дачным массивам, можно узнать в профильном Департаменте, позвонив по телефону «горячей линии»: 207-70-11.

Напомним, с прогнозом времени прибытия транспорта для всех остановочных пунктов Самары можно ознакомиться в on-line помощнике — приложении «Прибывалка-63», скачать которое можно по следующим ссылкам:

http://prbvlk.ru/;

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.samis.Pribyvalka63&hl=ru;

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0/id520762095?mt=8.