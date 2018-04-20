Власти Подмосковья анонсировали культурную программу на 1 Мая

Более 60 праздничных мероприятий пройдут в парках культуры и отдыха Московской области в честь 1 Мая — праздника весны и труда. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 20 апреля.

«Парки приглашают принять участие в костюмированных шествиях, мастер-классах, квестах, интерактивных играх, флешмобах. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 50 тысяч человек», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева

Так, в парке «Березовая роща» Дмитровского муниципального района запланированы концерт, анимационно-развлекательные мероприятия, катание на лошадях, лазертаг.

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» Воскресенского муниципального района состоятся театрализованные программы «Фиксики» и «Тролли», квест для детей «Парк приключений», «Бумажное шоу».

Парк «Солнечный берег» городского поселения Запрудня пригласит желающих принять участие во флешмобе «Парад цветущей аллеи». Парк культуры и отдыха «Пегас» городского округа Егорьевск проведет для маленьких посетителей конкурс рисунков на асфальте «Май шагает по планете», а в одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной запланирован квест, целью которого станет знакомство подрастающего поколения с историей пионерской организации, говорится в сообщении.