Красивая уличная мебель для центра Ростова обойдется властям в 35 млн рублей

Максимальная его стоимость составляет 34,6 млн рублей, деньги выделяют из городского бюджета. На эти средства планируют закупить 250 скамеек разной конфигурации, около 200 металлических урн, около 60 цветочных вазонов, 400 приствольных решеток и 10 стоянок для велосипедов. По условиям контракта, производитель не только обязан установить все эти малые садовые формы, но и дать на них гарантию. Объекты должны остаться целыми на протяжении 60 месяцев со дня установки.

Пока не известно где именно появятся новые скамейки и вазоны, однако не так давно городская администрация говорила о покупке новой мебели для центральной улицы города, Большой Садовой, а также парка им. Максима Горького.

Масштабный капитальный ремонт Большой Садовой завершается. Его стоимость оценили в 148 млн рублей, основная часть работ пришлась на полную замену тротуарной плитки. «Те работы, которые сейчас выполняют на Большой Садовой, замена плитки и прочее — это только капитальный ремонт. А масштабная реконструкция начнется через пять лет, будет изменена ширина