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Минфин рассказал о справках для соцвычета по НДФЛ
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Минфин рассказал о справках для соцвычета по НДФЛ 

Время бухгалтера 2 часа назад
Специалисты финансового ведомства рассказали, на что обратить внимание при оформлении соцвычета.
НК РФ дает право на такое понижение налоговое бремени физлицам, которые оплачивали услуги медиков по оказанию помощи для себя, партнера по браку, ребенка или несовершеннолетних подопечных.
Соответствующие расходы за период налогоплательщик вправе учесть при расчете суммы налога на доход.
Медучреждение при этом должно обладать лицензией, а фактические затраты при этом придется подтвердить документально. Необходимой в такой ситуации будет Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, форма которой регламентирована приказом Минздрава РФ № 289, МНС РФ № БГ-3-04/256 от 25.07.2001.
Бланк выдается физлицу организацией, принимавшей денежные средства, при наличии первичных расчетных документов.
ПИСЬМО Минфина РФ от 29.03.2018 № 03-04-05/20083
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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