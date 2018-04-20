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Сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ рассказал об иностранных делегациях на форуме
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Сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ рассказал об иностранных делегациях на форуме 

RT на русском 2 часа назад
Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров в беседе с газетой «Известия» рассказал об иностранных делегациях.
«Сегодня на площадке присутствуют представители 71 страны, всего зарегистрировано 3 100 участников. Каждый год мы присваиваем звание почётной делегации. В этом году это Австрия — Германия», — заявил он.
По словам Назарова, к европейским странам, традиционно принимающим участие в ЯМЭФ, добавились 20 африканских государств, приехали также участники из Великобритании.
Самой крупной делегацией оказалась сирийская, отметил сопредседатель оргкомитета.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что на Ялтинском форуме планируется подписать инвестиционные соглашения на 150 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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