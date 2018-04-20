Ещё
Желтый и вонючий лед на Мещерском озере — это просто наледь. В Минэкологии ответили на жалобы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Желтый и вонючий лед на Мещерском озере — это просто наледь. В Минэкологии ответили на жалобы 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Нижегородка Виктория предоставила редакции NN.RU ответ от Министерства экологии региона на ее жалобу. Жительница Мещеры заметила на Мещерском озере желтый лед. Ее подозрения, что в водоем сливают нечистоты, как писал NN.RU, разделяют и другие местные жители, они жаловались на мерзкий запах возле озера.
Чиновники ответили, что провели рейд, чтобы проверить информацию.
— В ходе проведения надзорных мероприятий в юго-западной части озера, рядом с пантонным мостом действительно имелась наледь, образовавшаяся в результате розлива воды. В то же время источников сброса воды (трубы, шланги, следов протекторов шин от автотранспорта) в водоохранной зоне озера не установлено, — отчитались специалисты.
Далее в Минэкологии пояснили, что озеро наполняется водой от таяния снега, дождевыми осадками, подземными, грунтовыми водами, а также водами Волги во время половодья.
Чиновники добавили, что в обращении отсутствуют доказательства: фотоматериалы или видеосъемка, подтверждающие, что кто-то сливает нечистоты в озеро, поэтому «составить протокол об административном нарушении в данном случае не представляется возможным». Если же такие доказательства появятся, чиновники обещают виновных наказать.
А вот на запрос NN.RU по этому поводу, который мы направили 10 дней назад, в министерстве экологии не ответили.
nn.ru: последние новости
«Аналогов ему ещё нет в России» — детище нижегородского завода спустили на воду Водитель нижегородского автобуса, умерший за рулем, прошел перед рейсом медосмотр Строители стадиона «Нижний Новгород» готовятся к забастовке. Им не платят три месяца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота311
Безопасность России оказалась под угрозой128
Порошенко пригрозил крымчанам117
Асад принял решение после атаки по Сирии43
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение