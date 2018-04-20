Желтый и вонючий лед на Мещерском озере — это просто наледь. В Минэкологии ответили на жалобы

Нижегородка Виктория предоставила редакции NN.RU ответ от Министерства экологии региона на ее жалобу. Жительница Мещеры заметила на Мещерском озере желтый лед. Ее подозрения, что в водоем сливают нечистоты, как писал NN.RU, разделяют и другие местные жители, они жаловались на мерзкий запах возле озера.

Чиновники ответили, что провели рейд, чтобы проверить информацию.

— В ходе проведения надзорных мероприятий в юго-западной части озера, рядом с пантонным мостом действительно имелась наледь, образовавшаяся в результате розлива воды. В то же время источников сброса воды (трубы, шланги, следов протекторов шин от автотранспорта) в водоохранной зоне озера не установлено, — отчитались специалисты.

Далее в Минэкологии пояснили, что озеро наполняется водой от таяния снега, дождевыми осадками, подземными, грунтовыми водами, а также водами Волги во время половодья.

Чиновники добавили, что в обращении отсутствуют доказательства: фотоматериалы или видеосъемка, подтверждающие, что кто-то сливает нечистоты в озеро, поэтому «составить протокол об административном нарушении в данном случае не представляется возможным». Если же такие доказательства появятся, чиновники обещают виновных наказать.

А вот на запрос NN.RU по этому поводу, который мы направили 10 дней назад, в министерстве экологии не ответили.