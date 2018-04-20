В Левобережном районе Химок появятся гостинично‐деловая зона

Накануне прошли публичные слушания по вопросам возможного возведения новых объектов на Левом берегу. Участие в мероприятии приняли представители администрации, Общественной палаты и жители района, сообщил телеканал «360».

Главная тема слушаний — получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В соответствии с Генпланом и Планом землепользования и застройки, территория на берегу канала им. Москвы входит в состав многофункциональной общественно — деловой зоны, которая также подразумевает создание объектов социальной инфраструктуры: спортивных центров, учреждений здравоохранения и других объектов досуга для жителей. Правда, чтобы воплотить все задуманные идеи, застройщику необходимо внести изменения, а именно — увеличить этажность досугового центра.

Мы провели опрос жителей микрорайона Левобережный и узнали потребности и пожелания в части возможного строительства различных объектов инфраструктуры. В планах: на территории досугового центра возможно строительство поликлиники, объектов для занятий спортом, развивающих детских учреждений. В настоящее время на данном участке установлены некоторые ограничения. Чтобы воплотить все задуманные идеи и создать на территории микрорайона развитую инфраструктуру, нам необходимо внести корректировки и изменения, а именно мы планируем увеличить этажность досугового центра

— Артур Пирумов, представитель компании-застройщика ООО «Олимп».