В Китае простят штраф после признания в соцсетях

Дорожная полиция на юго-западе Китая разрешает водителям скутеров избежать штрафа за мелкие правонарушения. Для этого им нужно разместить в соцсети он-лайн признание, которое бы собрало не менее 20 лайков. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

"Я понял, что был неправ, после разъяснений офицера дорожной полиции. Я хотел бы посоветовать интернет-пользователям учиться на моем примере и не думать, что совершение ошибок при вождении скутера — это норма", — написано в одном из «признаний».

К настоящему времени новой опцией, запущенной в тестовом режиме в Дачжоу провинции Сычуань, уже воспользовались более 10 человек.