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В Китае простят штраф после признания в соцсетях
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В Китае простят штраф после признания в соцсетях 

Российская Газета 18 минут назад
Дорожная полиция на юго-западе Китая разрешает водителям скутеров избежать штрафа за мелкие правонарушения. Для этого им нужно разместить в соцсети он-лайн признание, которое бы собрало не менее 20 лайков. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
"Я понял, что был неправ, после разъяснений офицера дорожной полиции. Я хотел бы посоветовать интернет-пользователям учиться на моем примере и не думать, что совершение ошибок при вождении скутера — это норма", — написано в одном из «признаний».
К настоящему времени новой опцией, запущенной в тестовом режиме в Дачжоу провинции Сычуань, уже воспользовались более 10 человек.
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