Более 70 человек наградили в преддверии Дня труда в Балашихе

Праздник прошел в Доме культуры «Саввино».

«Сегодня мы традиционно отмечаем праздник труда Подмосковья . Мы чествуем всех тружеников городского округа. В первую очередь, трудовые династии, которые знаменуют собой преемственность поколений, профессионализм, любовь к своей профессии. Все те лучшие качества, которые воспеваются в рамках Дня труда. Всего у нас было награждено 71 человек. Все те люди, которые проявили незаурядные способности и прославили Балашиху в той или иной области», — приветствовала на празднике гостей заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

Помимо представителей трудовых династий, также наградили работников медицины, образования, сотрудников социальных учреждений, предприятий. Лилия Татевосян вручила более чем 10 жителям почетные грамоты и благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова . Режиссеру Дворца культуры «Балашиха» Любови Арсентьевой передали благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева . Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин наградил почетным знаком «За трудовую доблесть» учителя начальных классов школы № 24 Людмилу Верещака и директора

досугово-профилактического

центра «Семья» Юлию Степанову. Дипломы вручили победителям областных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, а представителям двух трудовых династий Балашихи подарили телевизоры.

Около 500 человек приняли участие в праздновании Дня труда Московской области в Доме культуры «Саввино». Им показали фильм о трудовых династиях Балашихи, также на празднике выступили творческие коллективы городского округа. День труда Московской области был установлен в 2007 году. Он отмечается в третью субботу апреля.