Покрытие на детской площадке в 4-м Стрелецком проезде восстановлено коммунальщиками

Коммунальные службы восстановили покрытие на детской площадке, расположенной по адресу 4-й Стрелецкий проезд, д. 4. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город». О выполненных работах отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова

«По указанному адресу восстановлено резиновое покрытие на детской площадке, проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.