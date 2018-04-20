Покрытие на детской площадке в 4-м Стрелецком проезде восстановлено коммунальщиками 

Коммунальные службы восстановили покрытие на детской площадке, расположенной по адресу 4-й Стрелецкий проезд, д. 4. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город». О выполненных работах отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова.
«По указанному адресу восстановлено резиновое покрытие на детской площадке, проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (то)