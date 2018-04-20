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Рынок «Народный» не платил за землю на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде
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Рынок «Народный» не платил за землю на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 23 минуты назад
Фото: Newsroom24
Рынок «Народный на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, закрытый в марте текущего года, не платил за аренду земельного участка. Об этом стало известно 20 апреля в ходе заседания комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству думы Нижнего Новгорода.
Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура нашла нарушения в работе рынка „Народный“, который действовал на проспекте Ленина под видом предпраздничной выставки-ярмарки с февраля 2015 по 31 марта 2018 года. В результате „предпраздничными“ стали более 340 дней в году.
Как передает корреспондент „Ньюсрум24“, присутствовавший на заседании комиссии, депутаты выразили возмущение в связи с тем, что бюджет не получил за эксплуатацию муниципальной земли ни копейки. Однако участок изначально предоставлялся в безвозмездное пользование.
»Стояла задача обеспечить жителей дешевыми продуктами питания», — заявила госпожа Егорова, напоминания, что как раз начался экономический кризис.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура потребовала от гендиректора рынка «Народный» свернуть торговлю у кинотеатра «Россия».
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