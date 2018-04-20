Ещё
Топилин назвал неэффективным запрет на прием американцев на работу в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топилин назвал неэффективным запрет на прием американцев на работу в РФ 

ИД «Собеседник» 21 минуту назад
Глава Минтруда считает неэффективным планируемый закон о запрете на прием на работу американцев в России.
Слова чиновника приводит «Интерфакс». Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал об инициативе депутатов Госдумы ввести запрет на прием граждан США на работу в России. Таким образом парламентарии решили ответить на антироссийские санкции, которые в очередной раз ввели Штаты.
По мнению министра труда и социальной защиты Максима Топилина, такие меры будут неэффективными ввиду небольшого числа официально трудоустроенных граждан США в России: «У нас на самом деле-то работников американских сколько? Ну, 82, что ли, человека, или сто человек. Очень мало официально».
ИД «Собеседник»: последние новости
Почта России объявляет творческие конкурсы для желающих получить бесплатные путевки в Артек Правда и мифы о возврате товаров в магазин Россия остается гарантом мира в Приднестровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора103
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей520
Шойгу выступил с заявлением по Сирии68
В России начнут летать стоя75
«Весь салон залит кровью»150
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение