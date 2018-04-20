Топилин назвал неэффективным запрет на прием американцев на работу в РФ

Глава Минтруда считает неэффективным планируемый закон о запрете на прием на работу американцев в России

Слова чиновника приводит «Интерфакс» . Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал об инициативе депутатов Госдумы ввести запрет на прием граждан США на работу в России. Таким образом парламентарии решили ответить на антироссийские санкции, которые в очередной раз ввели Штаты.

По мнению министра труда и социальной защиты Максима Топилина, такие меры будут неэффективными ввиду небольшого числа официально трудоустроенных граждан США в России: «У нас на самом деле-то работников американских сколько? Ну, 82, что ли, человека, или сто человек. Очень мало официально».