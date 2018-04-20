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Закон о хостелах в жилых домах примут в начале лета
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Закон о хостелах в жилых домах примут в начале лета 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Закон о размещения хостелов в жилых домах должен будет детально урегулировать эту сферу, а не просто запрещать их, рассказал "Российской газете" заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума. В частности, должно обязательно учитываться мнение жильцов дома.
"Я надеюсь, в весеннюю сессию закон о хостелах будет принят. Мы пошли по пути не декларативного запрета, который ничего не дает, потому, что все уйдет в тень, и мы не сможем эффективно контролировать такую специфическую сферу. А пошли по пути детального регулирования и возложения обязанностей на предпринимателей", — сказал Дмитрий Козак. Весенняя сессия Госдумы завершается, напомним, в конце июля.
Для оказания гостиничных услуг необходимо будет получить согласие всех жильцов дома. Причем, любой собственник, который живет в квартирах, прилегающих к хостелу, может заблокировать его размещение. Те хостелы, которые были созданы до вступления закона в силу, должны будут пройти эту процедуру заново, уточнил Козак. Если эти процедуры будут нарушаться, хостелы просто начнут закрывать.
"Когда закон будет принят, у нас появятся инструменты, чтобы легализовать эту сферу", — отметил вице-премьер.
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