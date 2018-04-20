Где пройдут фермерские ярмарки 21 апреля

В субботу, 21 апреля, в Казани пройдут традиционные еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. Фермерские продукты будут продавать на 16 площадках:

— Авиастроительный район — территория магазина «Бахетле» по ул. Ленинградская, 27; пересечение улиц Беломорская и Гудованцева; ул. Дементьева, 7;

— Вахитовский район — ул. Чехова, 1, и пересечение улиц Тинчурина и Татарстан

— Кировский район — ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Ильича, 1 (корпус 1); ул. Батыршина, 20;

— Московский район — ул. Усманова, 1;

— Ново-Савиновский район — площадки, расположенные на пр. Ямашева, 71а, и на ул. Академика Лаврентьева, 10;

— Приволжский район — пр. Победы, 48а, и ул. Ю. Фучика, 72;

— Советский район — агропромышленный парк «Казань»; ул. Липатова, 7; ул. Закиева, 12.

Торговля будет вестись с 6:00 до 13:00. Сезон сельхозярмарок продлится до 28 апреля.

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