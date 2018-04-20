Китайский дипломат призвал создать благоприятные условия для всесторонней реализации мирного соглашения в Колумбии

ООН , 20 апреля / Синьхуа / — Достигнутое колумбийским правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии /РВСК/ мирное соглашение служит основой мирного процесса в стране, заинтересованные стороны должны создать благоприятные условия для его всестороннего претворения в жизнь. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в четверг в СБ ООН

Выступая на открытом заседании СБ ООН по колумбийской проблеме, он отметил, что в процессе реализации этого соглашения существуют некоторые вызовы, поэтому заинтересованным сторонам следует идти навстречу, преодолевать трудности, без всяких колебаний содействовать мирному процессу, создавать благоприятные условия для всестороннего претворения соглашения в жизнь и сохранить позитивный тренд мирного процесса в Колумбии.

Ма Чжаосюй подтвердил, что мирный процесс необратим, ведь это договоренность всех кругов Колумбии и международного сообщества. СБ ООН и мировое сообщество должны продолжить уделять повышенное внимание мирному процессу в Колумбии, уважать ведущую роль колумбийского правительства и народа, предоставить стране конструктивную помощь для всестороннего выполнения мирного соглашения.