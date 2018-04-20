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Охрана труда в действии. Губкинцы побывали на Комсомольском месторождении
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Охрана труда в действии. Губкинцы побывали на Комсомольском месторождении 

ИА Север-Пресс 21 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Впервые в компании «РН-Пурнефтегаз» провели экскурсию на производственные объекты для представителей предприятий и учреждений Губкинского, курирующих вопросы охраны труда, а также для местных журналистов.
Нефтяники по праву могут делиться положительным опытом работы в сфере безопасности, так как за последние четыре года на производстве не было несчастных случаев.
Мероприятие началось с инструктажа по технике безопасности, информацию доступно и наглядно представили в видеофильме. Перед каждым совещанием и посещением объектов все работники компании обязательно проходят такой инструктаж, — сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью «РН-Пурнефтегаза». Затем всех гостей облачили в корпоративную спецодежду НК «Роснефть», которая очень им понравилась: тёплая, удобная и безопасная.
Экскурсия началась с посещения учебного центра, где нефтяники проходят обучение по охране труда и технике безопасности. Затем все отправились на дожимную компрессорную станцию Комсомольского месторождения. Гости узнали, как соблюдаются правила промышленной безопасности в процессе добычи и подготовки газа. На месторождении они увидели и новую лабораторию, в которой производят химические анализы.
Председатель профсоюзной организации «РН-Пурнефтегаз» Василий Скоропад поделился положительным опытом работы в сфере безопасности, который внедрили в прошлом году. На месторождениях компании трудятся 60 добровольных уполномоченных по охране труда. В прошлом году они выявили 280 нарушений, которые оперативно устранили. Лучших уполномоченных профсоюзная организация поощрит 28 апреля, во Всемирный день охраны труда.
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