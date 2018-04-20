Решетников: эксперты предложили два варианта железнодорожного северного обхода Перми

ПЕРМЬ , 20 апреля. / ТАСС /. Эксперты предложили два варианта железнодорожного северного обхода Перми. Об этом в интервью ТАСС в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), который проходит 19-20 апреля, сказал губернатор региона Максим Решетников

"В марте этого года рабочая группа, в которую входят представители ОАО «РЖД» и правительства Пермского края , обсудила варианты строительства нового железнодорожного обхода Перми. Эксперты предложили к рассмотрению два наиболее оптимальных варианта прохождения трассы нового железнодорожного обхода и мостового перехода через Каму, их протяженность, а также точки примыкания обхода к существующей инфраструктуре", — сказал он.

По данным пресс-службы правительства, первый предполагает строительство обхода с примыканием по станции Пальники (общая протяженность — 49,3 км, в том числе новое строительство — 28,9 км). Второй вариант примыкание на перегоне Пальники — Дивья с открытием разъезда Бобки предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяженности обхода (49,3 км).

"Строительство железнодорожной линии в обход станции Левшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края в настоящее время и на перспективу. Более того, после строительства будут сняты инфраструктурные ограничения участка Соликамск — Пермь и обеспечен вывоз всего перспективного грузопотока (к 2025 году прогнозируется рост погрузки на 58% к уровню 2016 года — прим. ТАСС)", — пояснил глава региона.

Параллельно, для обеспечения комфортных условий проезда пассажиров, прорабатывается вопрос создания мультимодального транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте Мотовилиха. В ближайшее время будет подготовлена итоговое обоснование инвестиционного проекта «Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода». На модернизацию участка с 2017 по 2025 годы планируется направить 15,7 млрд рублей. В 2018 году на выполнение проектно-изыскательских работ предусмотрено 336,6 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что стоимость строительства северного железнодорожного обхода Перми составит15,7 млрд рублей. По данным железнодорожной компании, проект включает в себя сооружение однопутного железнодорожного моста через Каму и двухпутного электрифицированного обхода протяженностью 25 км. В настоящее время РЖД готовит технико— экономическое обоснование проекта.

История вопроса

Осенью текущего года Пермский край и РЖД договорились о переносе железной дороги, проходящей по левому берегу Камы вдоль центральной части города Перми, на противоположный берег для освобождения городского пространства. Пермь растянута на 70 км вдоль левого берега Камы, но обустроено лишь 2 км набережной, остальная территория занята заводами и железной дорогой. Для благоустройства набережной и в связи с приближающимся 300-летием Перми (будет отмечаться в 2023 году) власти региона предлагают перенести 20-километровую железнодорожную ветку с левого берега Камы на правый, что позволит создать новое городское пространство. Проект переноса железной дороги поддержал президент РФ Владимир Путин во время поездки в Пермь 8 сентября.

По словам Решетникова, на освободившемся участке набережной планируется предусмотреть общественный транспорт для стыковки транспортно-пересадочных узлов железнодорожного вокзала Пермь-2 и Мотовилихинского района города, расположенных на левом берегу Камы. Также после строительства нового совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через Каму вокруг Перми планируется построить северный обход города. Этот мост, как ранее сообщал Решетников, позволит также обеспечить пропуск растущего потока грузов с новых калийных месторождений в Березниках и Соликамске (Пермский край).

Как отмечают представители Свердловской железной дороги, проект развития Пермского железнодорожного узла взаимосвязан с модернизацией направления Пермь — Соликамск и реконструкцией инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла, где к 2025 году прогнозируется рост погрузки на 58% к уровню 2016 года. На развитие этого участка в 2017-2025 годах РЖД планирует направить 13,7 млрд рублей.

О форуме

IV Пермский инженерно-промышленный форум проходит 19-20 апреля. Инициатором форума выступило министерство промышленности , предпринимательства и торговли Пермского края. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.