В Волгограде открылся региональный «Центр управления проектами»

18 апреля в Волгограде официально открылся региональный «Центр Управления Проектами», на базе которого прошел семинар для предпринимателей по программе: «Процессы и функции управления проектами».

Аналогичные сертифицированные центры с успехом работают уже в 30 регионах РФ . В них эксперты обучают бизнесменов, изобретателей и чиновников минимизации рисков при продвижении проектов на рынке товаров и услуг.

Актуальность открытия подобного центра очевидна — более пяти лет система проектного управления внедряется на государственном уровне. Она применялась для подготовки Олимпиады в Сочи , а теперь ее используют для подготовки и проведения Чемпионата Мира по футболу.

— Центр — это площадка для привлечения специалистов, — говорит Илья Винокуров, главный спикер мероприятия и одновременно — начальник управления проектного менеджмента в государственном секторе « Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации » — Сегодня есть дефицит в коммуникациях между бизнес-сообществом и людьми науки. У вузов достаточно изобретений, но для их реализации не хватает участия бизнеса, финансов, чтобы придать форму и создать обложку для продвижения. Центр даст толчок к развитию инициатив. А если идея социально-значимая, то в плюсе остается весь регион.

Первыми кто испытал поддержку центра стали студенты ВолГТУ.

— Университету очень сложно находить рыночные связи. Партнерство с центром помогает переводить научные изыскания в область коммерции. В экономике существует пробел — между учеными и бизнесменами нет связующего звена. Инвесторы хотят вложить денег в идею, но они не знаю, где найти работающие проекты. Ученые — не знают, как продвинуть свою идею. Центр станет переводчиком, который будет аккумулировать силы и позволит говорить на одном языке, — уверен Александр Навроцкий, первый проректор ВолгГТУ. —

Сотрудничество вуза и центра уже принесло первые плоды. Одна из структур Министерства обороны РФ заключила с университетом контракт на производство броневого композита для бронежилетов.

— Площадка, благодаря сертификации своих экспертов помогает понять людям, что для реализации любой идеи нужна команда, — объясняет Дмитрий Калашников , председатель комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной Думы . — Эту идею нужно продвигать на всех уровнях.

Помимо обучения специалисты центра будут работать и с региональной властью. Цель такого диалога — минимизировать затраты и сократить сроки на реализацию социально-экономических проектов.

— Наша цель — «перезагрузить» чиновников, чтобы они работали на результат, — поясняет Яков Мельников, руководитель регионального «Центра Управления Проектами». — Оптимизировать их работу, обозначить риски и создать новую культуры работы над проектами. А значит, способствовать бережному и эффективному использованию бюджетных средств.

• обучение проектному управлению субъектов малого и среднего предпринимательства и госслужащих;

• внедрение проектного принципа управления для эффективной реализации ключевых направлений государственной политики;

• акселерация и реализация инновационных проектов, направленных на развитие региона;

• развитие региональной экосистемы инноваций, за счет совместной работы с заинтересованными сообществами (фонды, бизнес-клубы, объединения и т.д.), которые аккумулируют ресурсы бизнеса, власти и науки.

Деловая Россия » уже начала планомерное сотрудничество с «Центром управления проектами». По словам Юрия Викторовича Чехова, председателя регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», бизнес давно искал площадку, где научным изобретениям готовят счастливую коммерческую судьбу.

— Бизнес должен быстро реагировать на новые технологии и вкладывать в них деньги, — говорит он. — Сегодня люди не знаю куда идти, как развивать бизнес, между ними большая дистанция. Обучение проектному управлению дает возможность осознать, как работают механизмы в этой отрасли, объединиться и создать симбиоз ученых и инвесторов. А в итоге повысить качество жизни и экономический потенциал всей области. Своим участием открытие центра так же поддержали: начальник отдела проектной деятельности управления инвестиционной политики и проектной деятельности комитета экономической политики и развития Волгоградской области , руководитель центрального проектного офиса Парецкая Ирина Александровна и начальник отдела поддержки инновационной деятельности Управления развития предпринимательства комитета экономической политики и развития Волгоградской области Тажибов Азиз Абдулвагабович. С видеообращением к участникам выступил Президент «Национальной Ассоциации Управления проектами „СОВНЕТ“ Товб Александр Самуилович.

После открытия центра для всех желающих прошел семинар по программе: „Процессы и функции управления проектами“. Все участники семинара получили сертификаты о прохождении обучения от „Центра управления проектами“. Вход на все семинары „ЦУП“ — свободный!

Регистрация участников проходит заранее в электронном виде на сайте: ЦУП34.рф в разделе „Расписание“.