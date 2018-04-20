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Грачевский опасается рецидива рака
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Грачевский опасается рецидива рака 

WomanHit.ru 30 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Героем одного из последних выпусков программы «Судьба человека» стал автор комедийного телепроекта «Ералаш» Борис Грачевский. Долгое время он скрывал от публики, что страдает от онкозаболевания.
Но в интервью Борису Корчевникову 69-летний режиссер признался, что долго боролся с раком кожи. Ему пришлось пережить несколько серьезных операций, пройти облучение и прием «химии». Но даже после всего этого болезнь вернулась — тогда артисту вовремя порекомендовали нужные препараты.
«Пока что все хорошо, но в любой момент все может начаться заново, поэтому проверяюсь каждые полгода», — заявил он. Напомним, что на данный момент Грачевский счастлив в браке с Екатериной Белоцерковской и воспитывает дочь Василису от бывшей избранницы.
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