Грачевский опасается рецидива рака

Героем одного из последних выпусков программы «Судьба человека» стал автор комедийного телепроекта «Ералаш» Борис Грачевский . Долгое время он скрывал от публики, что страдает от онкозаболевания.

Но в интервью Борису Корчевникову 69-летний режиссер признался, что долго боролся с раком кожи. Ему пришлось пережить несколько серьезных операций, пройти облучение и прием «химии». Но даже после всего этого болезнь вернулась — тогда артисту вовремя порекомендовали нужные препараты.

«Пока что все хорошо, но в любой момент все может начаться заново, поэтому проверяюсь каждые полгода», — заявил он. Напомним, что на данный момент Грачевский счастлив в браке с Екатериной Белоцерковской и воспитывает дочь Василису от бывшей избранницы.