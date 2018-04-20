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«Активный гражданин»: Ваш двор участвует в программе «Миллион деревьев Москве»
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«Активный гражданин»: Ваш двор участвует в программе «Миллион деревьев Москве» 

Управа района Крылатское города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Крылатское города Москвы
Адрес
Дата
Время
Породы деревьев
Кол-во деревьев, шт.
Породы кустарников
Кол-во кустарников, шт.
1  Крылатские Холмы ул. 21  21.04.2018
35 мин.
Чубушник венечный
15  Кизильник блестящий
20  Барбарис Тунберга
10  Калина обыкновенная
10  Спирея Вангутта
10  2  Осенний бульв. 8 к.2  21.04.2018
120 мин. (с 10:30)
Клён сахарный (серебристый)
3  Барбарис Тунберга
15  Черёмуха обыкновенная
3  Сирень обыкновенная
6  Рябина
3  Спирея Вангутта
5  Дуб черешчатый
1  3  Осенний бульв. 7 к.2  21.04.2018
60 мин. (с 10:30)
Ель обыкновенная (европейская)
2  Спирея Вангутта
15  Роза морщинистая
10  Лапчатка кустарниковая
20  Кизильник блестящий
5  Чубушник венечный
5  Сирень обыкновенная
1  4  Осенняя ул. 8 к.2  21.04.2018
15 мин.
Ясень обыкновенный
1  Калина обыкновенная
4  5  Крылатские Холмы ул. 30 к.4  21.04.2018
70 мин. (с 10:30)
Ива белая, серебристая
6  Ель обыкновенная (европейская)
1  6  Крылатские Холмы ул.30 к.5  21.04.2018
60 мин.
Дёрен белый
20  Кизильник блестящий
10  Спирея Вангутта
30  Сирень обыкновенная
5  Лох серебристый
25  Чубушник венечный
20  7  Крылатские Холмы, д.30, корп.8  21.04.2018
85 мин. (с 12:00)
Кизильник блестящий
70  Сирень обыкновенная
6  Лапчатка кустарниковая
10  Барбарис Тунберга
9  Чубушник венечный
8  Спирея Вангутта
50  Список дворов 1  Список дворов 2
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