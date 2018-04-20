«Активный гражданин»: Ваш двор участвует в программе «Миллион деревьев Москве» 

№
Адрес
Дата
Время
Породы деревьев
Кол-во деревьев, шт.
Породы кустарников
Кол-во кустарников, шт.
1 Крылатские Холмы ул. 21 21.04.2018
35 мин.
Чубушник венечный
15 Кизильник блестящий
20 Барбарис Тунберга
10 Калина обыкновенная
10 Спирея Вангутта
10 2 Осенний бульв. 8 к.2 21.04.2018
120 мин. (с 10:30)
Клён сахарный (серебристый)
3 Барбарис Тунберга
15 Черёмуха обыкновенная
3 Сирень обыкновенная
6 Рябина
3 Спирея Вангутта
5 Дуб черешчатый
1 3 Осенний бульв. 7 к.2 21.04.2018
60 мин. (с 10:30)
Ель обыкновенная (европейская)
2 Спирея Вангутта
15 Роза морщинистая
10 Лапчатка кустарниковая
20 Кизильник блестящий
5 Чубушник венечный
5 Сирень обыкновенная
1 4 Осенняя ул. 8 к.2 21.04.2018
15 мин.
Ясень обыкновенный
1 Калина обыкновенная
4 5 Крылатские Холмы ул. 30 к.4 21.04.2018
70 мин. (с 10:30)
Ива белая, серебристая
6 Ель обыкновенная (европейская)
1 6 Крылатские Холмы ул.30 к.5 21.04.2018
60 мин.
Дёрен белый
20 Кизильник блестящий
10 Спирея Вангутта
30 Сирень обыкновенная
5 Лох серебристый
25 Чубушник венечный
20 7 Крылатские Холмы, д.30, корп.8 21.04.2018
85 мин. (с 12:00)
Кизильник блестящий
70 Сирень обыкновенная
6 Лапчатка кустарниковая
10 Барбарис Тунберга
9 Чубушник венечный
8 Спирея Вангутта
50 Список дворов 1 Список дворов 2