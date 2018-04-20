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Трамп расстроен двойными стандартами американского правосудия
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Трамп расстроен двойными стандартами американского правосудия 

Вести.Ru 37 минут назад
Дональд Трамп уличил американскую систему правосудия в политике двойных стандартов. По его мнению, благодаря ей порядочный отставной генерал Майкл Флинн подвергается преследованиям, а «нечистоплотный» экс-директор ФБР Джеймс Коми наживается на публикации мемуаров.
Как отмечает ТАСС, свое негодование президент США выразил в Twitter. «Жизнь генерала Майкла Флинна может быть полностью разрушена, в то время как имеющий сомнительную репутацию Джеймс Коми может допускать утечки, лгать и наживать огромные деньги на третьесортной книге, которую и публиковать-то не следовало, — написал Трамп. — Что, жизнь в Америке именно так должна быть организована? Я так не думаю».
В феврале прошлого генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был вынужден оставить свой пост из-за того, что он «не исчерпывающе» проинформировал вице-президента Майкла Пенса о своих беседах с послом РФ в США Сергеем Кисляком.
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